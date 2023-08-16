زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بترقية الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددًا لا تقل عن المدد البينية اللازمة للترقى، إلى المستويات التى تعلوها وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على أن تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحدًا.

المستفيدون من الترقيات

ومن المقرر أن تشمل حركة الترقيات ما بين 250 ألف لـ300 ألف موظف من الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، بخلاف العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التى سيتم حصر أعداد مستحقى الترقية بها فى وقت لاحق، وذلك بتكلفة قدرها مليار جنيه.

وبحسب القرار، يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1/7/2023 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره فى 30/6/2023.

يسري القرار على شاغلى الوظائف التخصصية بالدرجة الثالثة "ج"، الثالثة "ب"، الثانية "ب"، الثانية "أ" المستوفين مدة بينية لا تقل عن 3 سنوات، وشاغلى الوظائف التخصصية بالدرجة الأولى "ب" المستوفين مدة بينية لا تقل عن سنة، كما يستحق شاغلو مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة شاغلو الدرجة الوظيفية السادس "ب"، السادس "أ"، الخامس "ب"، الخامس "أ"، الرابع "ب"، الرابع "أ"، الثالث "ج"، الثالث "ب"، الثالث "أ"، الثانى "ب" المستوفون مدة بينية لا تقل عن 3 سنوات.

فيما يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 /6 /2023، ويستحق شاغلو درجة كبير أو المستوى الوظيفى الأول "أ" تكرارى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني "أ"، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث "أ"، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة "5%" من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

الاستعلام عن الترقيات

وفى سياق متصل، أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ،والذي يمكن الموظفين-المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

يتضمن الموقع الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.