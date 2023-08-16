الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف نجح قطاع الأعمال في عودة القطن المصري لمكانته العالمية؟

القطن المصرى
القطن المصرى

تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في إنتاج وتصدير القطن، لكن في السنوات الأخيرة شهدت صناعة القطن المصرية تحديات جمة تسببت في تراجع مكانتها العالمية. 

ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام استعادة مكانة “الذهب الأبيض” العالمية من خلال عدة إجراءات وسياسات ناجحة، يتناول هذا التقرير بإيجاز بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا النجاح.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي أبرز مجهودات وزارة قطاع الأعمال العام في عودة القطن لمكانته العالمية من خلال: 

1 - تعزيز جودة الإنتاج

قامت الوزارة بتعزيز جودة الإنتاج من خلال التعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في زراعة القطن.

• تعزيز استخدام البذور المتطورة والتقنيات الزراعية المبتكرة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة الألياف.

2 - تحسين عملية التصنيع والتحويل

قامت الوزارة بتحديث وتحديث محالج  القطن وتحسين عمليات التصنيع والتحويل، تم تقديم التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

3. التسويق والترويج:

قامت الوزارة بتعزيز التسويق والترويج للقطن المصري على المستوى العالمي تم تطوير حملات إعلانية مبتكرة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض منتجات القطن المصري.

4. تعزيز الشراكات الدولية:

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بمصر بتعزيز الشراكات الدولية مع الشركات والمشترين العالميين للقطن المصري تم إقامة علاقات تجارية قوية مع الأسواق الرئيسية وتوسيع قنوات التوزيع للوصول إلى فئات أكبر من المشترين.

5. تعزيز الامتثال البيئي: 

اعتمدت الوزارة سياسات وإجراءات تعزز الامتثال البيئي في صناعة القطن.

6. تعزيز الجودة والمعايير:

حرصت الوزارة على تعزيز معايير الجودة والمواصفات للقطن المصري من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان جودة الألياف والامتثال للمعايير الدولية المعترف بها.

7. التوجيه الحكومي والدعم:

حصلت صناعة القطن المصرية على دعم قوي من الحكومة من خلال توفير التسهيلات وتم توجيه السياسات الاقتصادية لدعم قطاع القطن وتعزيز مكانته العالمية.

وبفضل هذه الإجراءات والسياسات الناجحة، تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام من استعادة مكانة القطن المصري العالمية حيث من المستهدف تحقيق زيادة في حجم الصادرات وتحسين سمعة “الذهب الأبيض” بوصفه منتجًا عالي الجودة ومستدامًا. 

تم العمل على تطوير منظومة تدوال القطن المصري والعمل علي طرحه في بورصة السلع. 

استخدام التقنيات الحديثة استخدام التقنيات المؤتمرات الدولية القطن المصري القطن بورصة السلع حجم الصادرات

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