محطة "المغرة".. تضم 30 آلة لخدمة منتفعي الريف المصري ومليون ونصف فدان

شهدت محافظة مطروح تنمية في كافة المجالات وإنشاء مشروعات قومية كبرى وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن بين تلك المشروعات محطة المغرة للزراعة الآلية لخدمة 1.5 مليون فدان.

تبلغ مساحة المشروع 2235 فدان وتعتبر رقم 133 في محطات قطاع الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية حيث تضم المحطة وتحتوي على أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية التي تناسب الزراعات في تلك المنطقة وخدمة منتفعي شركة الريف المصري والمليون والنصف مليون فدان حيث تقرر تأجيرها للمزارعين بأسعار مخفضة.

وفي سياق آخر، كان قد قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد 11 قرية في المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالي 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة وغيرها من مشروعات قومية كبرى في كافة مجالات التنمية لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر التي تنطلق لبناء الإنسان والوطن والجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه على التوازى شهدت محافظة مطروح خلال الثلاث سنوات الماضية عدد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات لتواكب ما يتم على أرضها من إنجازات قومية كبرى بعدد 472 مشروعًا بتكلفة 12 مليار و372 مليون جنيه ومنها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 119 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه وفي قطاع الكهرباء 28 مشروعاً بتكلفة 867 مليون جنيه وفي قطاع الطرق والرصف بإجمالى أطوال320 كم بتكلفة 526 مليون جنيه.

وأضاف أنه في قطاع الإسكان والمرافق 84 مشروعاً بتكلفة 93 مليون جنيه وفي قطاع الصحة والسكان 24 مشروعاً بتكلفة 437 مليون جنيه وفي قطاع التعليم 39 مشروعاً بتكلفة 271 مليون جنيه وفى قطاع الشباب والرياضة 30 مشروعاً بتكلفة 20,6 مليون جنيه وفي قطاع التضامن الإجتماعى والمساعدات بتكلفة 141,8 مليون جنيه وفي قطاع الأوقاف عدد 13 مشروعاً بتكلفة 31,5 مليون جنيه وفي قطاع التطوير الحضاري 6 مشروعات بتكلفة 241 مليون جنيه.