مراسل DMC: تواصل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهى وسط حضور جماهيرى كبير

قال محمد سعيد، مراسل دي إم سي، إن جميع فعاليات العلمين مستمرة بصورة كبيرة ومبهجة للغاية حتى الآن.

البطولة العربية للجودو

وأكد مراسل دي إم سي، أنه بدأت أمس فعاليات بطولة الجودو بالصالة المغطاة بمدينة العلمين، وكانت هناك مسابقات كبيرة بين اللاعبين بوزن أقل من 50 كيلوجرام، وغداً سيكون ختام هذه البطولة العربية وسط مشاركة العديد من الدول العربية المجاورة.

وأضاف في حديثه، أنه سوف تنطلق مسابقة كبيرة لسباق السيارات في يوم 18 من هذا الشهر الجاري في العلمين، وهي من كبرى المسابقات على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التجهيزات ما زالت مستمرة لعدة فعاليات أخرى قادمة هامة منها حفل الخميس المقبل للمطرب حكيم والجمعة للفنانة أنغام، لذا يتم التأكيد على المؤثرات الصوتية والضوئية حتى تخرج هذه الحفلات باعلى مستوى.

وتابع:" التجهيزات مازالت مستمرة أيضاً استعداداً لاستقبال مهرجان القاهرة للدراما، وذلك بسبب الاحتفال بمرور 60 عاماً على الدراما المصرية، وهذا الحفل سيكون على الشواطيء الرملية بالعلمين".

العالم علمين

واستطرد:" الطقس جيد في العلمين بأكملها، ولهذا المواطنون يشعرون بالمتعة الحقيقية بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المدينة إضافة إلى الفعاليات التي لا تنتهي في العلمين".

وذكر أن عددا كبيرا من المصريين المقيمين في الخارج أرادوا أن تكون إجازتهم الصيفية هذا العام في مدينة العلمين، وهذا يشير إلى أن المواسم القادمة لمهرجان العلمين سيشهد المزيد من الزوار.