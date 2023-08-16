الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص سقط من إحدى الوحدات السكنية بالمنيا

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بمركز العدوة شمال المنيا، حيث لفظ أنفاسه الأخير في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب إثر سقوطه من إحدى الوحدات السكنية في مركز العدوة، وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيَّن مصرع شاب، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة إثر إصابته بنزيف حاد بعد سقوط من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات.

مواطن سقط الوحدات السكنية ب مركز العدوة المنيا مشرحة المستشفى النيابة

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