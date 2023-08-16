الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الأربعاء، أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة، وذلك من خلال عرض العاملين بالشبكة الوطنية.

وطالع المحافظ بيان نسبة الإشغال بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، وتقريرًا لحوادث الطرق بالمدينة، وتقرير الرعاية الصحية به بيان الحالات بمستشفي شرم الشيخ الدولي وجنسياتها.

وتعرف فودة على بيان أعطال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي بأعطالها وحالات الانسداد والمدد الزمنية لحل تلك المشكلات في حالة وجودها.

جدير بالذكر أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازًا تاريخيًَا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

كما تفقد المحافظ عددًا من إدارات مبنى المجلس وأماكن الاستراحة للعاملين بمبنى مجلس المدينة الجديد الذكي صديق البيئة.

مصر سيناء جنوب سيناء الطرق الشبكة

الأكثر قراءة

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالى السلوم ومطروح وسيدى برانى

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

محلل سياسي ليبي يكشف لـ “الدستور” المستفيدين من الاشتباكات .. والسيناريوهات المقبلة

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

المنسق العام للحوار الوطنى: رفع مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس