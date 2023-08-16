محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الأربعاء، أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة، وذلك من خلال عرض العاملين بالشبكة الوطنية.

وطالع المحافظ بيان نسبة الإشغال بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، وتقريرًا لحوادث الطرق بالمدينة، وتقرير الرعاية الصحية به بيان الحالات بمستشفي شرم الشيخ الدولي وجنسياتها.

وتعرف فودة على بيان أعطال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي بأعطالها وحالات الانسداد والمدد الزمنية لحل تلك المشكلات في حالة وجودها.

جدير بالذكر أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازًا تاريخيًَا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

كما تفقد المحافظ عددًا من إدارات مبنى المجلس وأماكن الاستراحة للعاملين بمبنى مجلس المدينة الجديد الذكي صديق البيئة.