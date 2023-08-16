الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد تطوير المجمع الحرفى الصناعى بمنطقة الصالحية

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بوحدة إسعاف ونقطة الحماية المدنية ضمن مشروع تطوير المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور خالد يوسف عبدالله، مدير مرفق الإسعاف، والمقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، وعلي غريب مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وخالد أبوالحسن باحث إدارة التعاون الإنتاجي.
وقال محافظ قنا، في ييان، اليوم الأربعاء، إن المشروع يضم إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الأولي من المجمع الحرفي الصناعي، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

وأضاف أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام على مساحة 50 فدانًا، ويشتمل على مرحلتين "أولى- ثانية" تضم 542 ورشة حرفية، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية إلى مجمع خاص، ما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

كما تفقد المحافظ عددًا من الأماكن الشاغرة، والتي من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل، وللتسهيل على المتعاملين مع الورش، وتوفير الوقت والمجهود في التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال بمختلف أنحاء المحافظة.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إدارة الحماية المدني إدارة الحماية المدنية اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا

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