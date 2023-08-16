الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن مصرعه على يد نجل شقيقه، بعدما تعدى عليه بضربه بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي إلى مأمور المركز، بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان، ويبلغ من العمر 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.

 وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم ونجل عمه، وتدخل والد الثاني للدفاع عنه، وتطور الخلاف بين الطرفين، وتعدى الجاني على عمه بضربه بفأس على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

مواطن نجل شقيقه مركز شربين محافظة الدقهلية مشرحة المستشفى النيابة العامة مدير أمن الدقهلية

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تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

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