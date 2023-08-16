الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومى لمبادرة "100 يوم صحة".. تقديم 394 ألف خدمة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 394 ألفًا و153 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 15 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفًا و945 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفًا و880 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ8 آلاف و764 طفلًا، فيما قدمت 34 ألفًا و486 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة قدمت 1972 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و2303 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 4 آلاف و60 مواطنًا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ16 ألفًا و867 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 17 ألفًا و949 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 11 ألفًا و500 مواطن.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 80 ألفًا و310 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 68 ألفًا، و989 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 95 ألفًا و151 طفلًا.

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و492 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 57 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة التقرير اليومي حملة 100 يوم صحة التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

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