تحرير 130 محضرًا خلال حملات بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع عبد القادر الغريانى، الرصافة ، سور النادى الأولمبي، الغرفة التجارية، سعد زغلول، المينا الشرقية، صفية زغلول، الشهداء، قنال السويس، جرين، محرم بك وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 22 كيلو من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغلق منشآتين وتحرير عدد 32 محضرا متنوعا و18 إنذارا والتحفظ على 220 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ24 ألف جنيه.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق شملت بشاير الخير، محور المحمودية، منطقة مينا البصل، شارع المكس، كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو أوعية الومنيوم وتحرير 42 محضرا متنوعا و12 إنذارا، والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع والتحفظ على 200 علبة سجائر.

وقام حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب بحملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة شوارع شعراوي، طريق الحرية لوران، محطة شدس وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ16 ألف جنيه.

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