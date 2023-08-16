الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجاز جديد.. جامعة عين شمس تتقدم 100 مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس تقدمها ١٠٠ مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات عن العام السابق  لتصبح في المرتبة من ٦٠١  إلى ٧٠٠ على العالم .

جاء ذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة.

تصنيف جامعة عين شمس

وفي هذا السياق وجهت إدارة الجامعة الحالية تحت إشراف الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وافر الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس السابق الأستاذ الدكتور محمود المتيني لجهوده طوال فترة توليه رئاسة الجامعة في الدفع نحو مزيد من التقدم لجامعة عين شمس في مختلف المجالات وصولا للعالمية ،كما وجهت إدارة الجامعة الحالية الشكر للأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث و لجميع اعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات و إدارة تطوير التعليم بالجامعة و مركز ضمان الجودة لدورهم الفعّال في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد لجامعة عين شمس.

التصنيف العالمى للجامعات

ومن الجدير بالذكر أن  جامعة عين شمس نجحت في الظهور بهذا التصنيف العالمي المرموق في عام 2017  برغم عدم توافر  المعيار الأساسي في دخول هذا التصنيف وهو حصول أحد أساتذتها على جائزة نوبل العالمية، الأمر الذي كان يقف عائقاً أمام جامعة عين شمس في الدخول ضمن هذا التصنيف العالمي برغم ظهورها بقوة في العديد من التصنيفات العالمية إلا أن دخول جامعة عين شمس هذا التصنيف واستمرارها في التقدم عاماً تلو الآخر إنما يعكس قوة جامعة عين شمس كمؤسسة بحثية تستطيع أن تنافس مختلف الجامعات المصرية والعالمية حيث أحرزت جامعة عين شمس  تقدماً كبيراً فى السنوات الأخيرة في  معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المفهرسة   على CLARIVATE ، ومجلات nature و science  كل هذا كان له دوراً مؤثراً في مواصلة جامعة عين شمس تقدمها في  تصنيف شنغهاي العالمي لتنافس بقوة مختلف الجامعات العالمية.

هذا وتواصل جامعة عين شمس تميزها على مختلف الأصعدة  وتستمر في متابعة أحدث النظم و المعايير الدولية للحفاظ على مكانتها محلياً و إقليمياً و عالمياً ، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضية التعليم و جعلها على رأس أولويات الدولة المصرية

جامعة عين شمس تصنيف شنغهاي التصنيف العالمي تصنيف جامعة عين شمس

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