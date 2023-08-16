الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يعد تصدر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التريند.. تفاصيل عنها

كلية تكنولوجيا الصناعة
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تصدرت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التريند وعمليات البحث عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الإعلان عنها كرغبة لطلاب المرحلة الثانية بالتنسيق لطلاب الصف الثالث الثانوي بالقسم علمي علوم.

وبالتزامن مع زيادة البحث عنها من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

أماكن كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة المرحلة الأولى:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الدلتا بقويسنا.

الكلية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف.

كما أنه تمت الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى بالمرحلة الثانية من إنشاء الجامعات التكنولوجيا هم: "الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد".

دراسة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

-برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

-برامج دراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الميكاترونكس والأوتوترونكس الخاص بالسيارات الكهربائية.

-برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

بالعام الأول تكون مصاريف الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة حوالي 10 آلاف جنيه، والعام الثاني تبلغ مصاريف الدراسة 10 آلاف جنيه أيضًا، وفي العام الثالث يصل المبلغ إلى 12 ألف، حيث أنه يزيد حوالي 2000 جنيه عن العام الأول والثاني، وفي العام الرابع والأخير يكون المبلغ 12 ألف جنيه.

شروط التقديم بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

أن يتخطى الطالب اختبار القبول بنسبة 60% والاختبار يكون في اللغة الإنجليزية ومعلومات عن الرياضيات وخبرات ومعلومات عن الحاسب الآلي وكيفية استخدامه.

فرص العمل عقب التخرج من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

مجال تصنيع السيارات وصيانتها.

المصاعد الميكانيكية بكافة أنواعها.

مجال تصميم المحركات و الأجهزة و المعدات بشركات التصميم الهندسي.

العمل في صيانة وتصميم الماكينات بالمصانع.

تصميم وصيانة الأنظمة الهيدروليكية مثل الشاحنات والجرافات.

الإشراف الهندسي و إدارة أقسام الصيانة.

مجالات التدفئة والتكييف في قطاع الصناعة أو الصيانة أو التجارة العامة.

‏محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات.

إدارة نظم معلومات بالمؤسسات المختلفة.

محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة.

العمل بوحدات صيانة شركات توزيع الطاقة.

تجميع وتركيب وصيانة شبكات الكمبيوتر.

مصانع وشركات تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية.

العمل بشركات البترول والغاز الطبيعي.

وغيرها من التخصصات المشابهة.

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