الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يكرّم أبطال القوات المسلحة والفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

خلال تكريم أبطال
خلال تكريم أبطال القوات المسلحة للإعاقات الذهنية

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم تكريم لاعبى ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضى 2022 /2023 وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2022/ 2023، وأبطال بعثة الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية "فيتشى 2023"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة تناول الإنجازات التى حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وألقى اللواء أ ح حسام خضر، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذى تقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين، مشيرًا إلى أن جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهى الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلى القوات المسلحة، يعمل على إعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين فى الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى، وذلك من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر
فى كل المحافل الدولية والعالمية خاصة بدورة الألعاب الأوليمبية القادمة "باريس 2024".

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى البطولات المختلفة، وعدد من قدامى الأبطال الأوليمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى الفروسية وأيضًا الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

ونقل الفريق أول محـمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيدًا بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطى الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن الرياضة هى الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس، مؤكدًا أن ما حققه الأبطال الرياضيون هو موضع اعتزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

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