الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد غلاب: أشجار المانجروف صورة فنية جاذبة للسياحة البيئية

جريدة الدستور

أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن أشجار المانجروف، استطاعت التكيف على مدار الزمن، حيث أصبحت الأنسجة والخلايا لأشجار المانجروف محطات تحلية مياه للتمييز بين المياه العذبة والمالحة، فينمو هذا النبات، قائلًا: "شجر المانجروف هو الشجر الوحيد على البحر الأحمر، في 24 موقعًا، الذي ينمو على المياه المالحة".

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أشجار المانجروف تعد أشجارًا جاذبة للسياحة البيئية، إذ تقدم خدمات عديدة للنظام البيئي، موضحًا أنها تعد مأوى للطيور، وحضانات عديدة من الكائنات اللا فقارية، والبحرية، وهى أشجار مخضرة على مدار العام، 

وتابع "أشجار المانجروف تعد صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر تسهم في الرواج السياحي"، مؤكدًا أن البيئة البحرية بالبحر الأحمر ذاتها بيئة جاذبة للسياح، نظرًا لتفردها".

وواصل الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الداخل والخارج، ونسبة الإشغالات في فنادق الغردقة على وجه الخصوص بلغت 100%.

أشجار المانجروف محمية الجزر الشمالية بالغردقة الغردقة اكسترا نيوز السياحة البيئية

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