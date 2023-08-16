السفير الإيرانى لدى السعودية: نتطلع لترسيخ “الاقتصاد” فى علاقتنا بالمملكة

أعلن السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية علي رضا عنايتي، الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع المملكة.

وأشار عنايتي، في تصريحات، اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية، مضيفًا أن تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير.

وأكد السفير الإيراني لدى المملكة أن الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية ستفتح آفاقًا كثيرة للبلدين والمنطقة.

وشدد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معربًا عن ثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها، ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

فتح أبواب السفارة الإيرانية فى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض، أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.