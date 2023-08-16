الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الإيرانى لدى السعودية: نتطلع لترسيخ “الاقتصاد” فى علاقتنا بالمملكة

رضا عنايتي
رضا عنايتي

أعلن السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية علي رضا عنايتي، الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع المملكة.

وأشار عنايتي، في تصريحات، اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية، مضيفًا أن تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير.

وأكد السفير الإيراني لدى المملكة أن الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية ستفتح آفاقًا كثيرة للبلدين والمنطقة.

وشدد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معربًا عن ثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها، ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

 

السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

 

فتح أبواب السفارة الإيرانية فى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض، أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.

السفير الإيراني السعودية العلاقات الثنائية التجارة إيران

الأكثر قراءة

حبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية 4 أيام

"تعليم الوادى الجديد": بدء اختبارات القبول بمدرسة عين شمس للمتفوقين

إصابة 4 أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى بالبحيرة

حبس المتهم بإنهاء حياة عامل فى بولاق الدكرور 4 أيام

إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

القبض على المتهمين بسرقة شقة فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس