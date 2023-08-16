الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة شقة في الوايلي

ارشيفية
ارشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي، أجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب"، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرّا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفي".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرّا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الوايلي مديرية امن القاهرة سرقة مبلغ مالى الشقة التحريات وجمع المعلومات

الأكثر قراءة

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

محلل سياسي ليبي يكشف لـ “الدستور” المستفيدين من الاشتباكات .. والسيناريوهات المقبلة

استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالى السلوم ومطروح وسيدى برانى

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

المنسق العام للحوار الوطنى: رفع مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس