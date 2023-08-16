ضبط المتهمين بسرقة شقة في الوايلي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي، أجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب"، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرّا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفي".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرّا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.