محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.. غدًا

تنظم محافظة الجيزة غدًا الخميس، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبناءها لتحفيز الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

وتضم قائمة المكرمين غدًا، الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم: فايزة علي محمد محمود، بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية، وترتيبها الأول على الجمهورية، ومحمد حاتم عبدالسلام، بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد، بإدارة العجوزة التعليمية، بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية، ومعاذ عبدالرحيم أحمد، بإدارة الدقي التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية.

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم: ثراء سمير فهيم، بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمة ياسر الصغير، بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم، بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين، بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب أحمد مقتدى مصطفى، بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث.

وفي شهادة الثانوية الفنية، الطالبة هاجر عادل سعيد، بإدارة الهرم التعليمية بشعبه (فندقي إشراف داخلي) وترتيبها الأول، والطالبة هايدي سمير إبراهيم، بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعي (بستنه) وترتيبها الأول.