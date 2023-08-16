باحث سياسى: تدخل "إيكواس" العسكرى بالنيجر يشوبه الغموض

قال الدكتور على المرعبي، الباحث في الشئون السياسية، إنه يستبعد الحل العسكري في النيجر لعدة أسباب، منها أن منظمة الإيكواس غير قادرة على تجهيز قوة احتياط قادرة للتدخل العسكري.

وأوضح الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن قوات الاحتياط تحتاج تجهيزًا لا يقل عن ستة أشهر، فيما يشير قرار تفعيل قوة الاحتياط للتعامل مع الأزمة الراهنة في النيجر إلى تقدم الحل السياسي على التدخل العسكري، وذلك للضغط على المجلس العسكري بالدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية.

وأضاف أن مشروع التدخل العسكري من الإيكواس بالنيجر يشوبه الكثير من الغموض، وعن تراجع الأصوات التي كانت تدعو للتدخل العسكري في النيجر لا يعني أي شيء على الصعيد الدولي، خاصةً أن الموقف الأمريكي كان واضحًا منذ البداية، بأن التدخل العسكري يجب ألا يكون هو الحل للأزمة الراهنة في النيجر.