الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة في المعسكر التدريبي لمشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنه للمرأة في قطاع السياحة"، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ودعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، أن المعسكر جاء تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، مضيفًا أن المعسكر تضمن عددًا من اللقاءات التوعوية وورش العمل، للتعريف بالمجلس القومي للمرأة ومشروع تهيئة بيئة عمل آمنه للمرأة في قطاع السياحة.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل التي هدفت إلى اكتشاف مهارات الذات وكيفية إدارة الوقت والتخطيط، وكذلك إلقاء الضوء على مهارات التواصل الفعال والعمل بروح الفريق، والتعرف على أهمية وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات وسبل مواجهتها.

وأشارت الدكتورة لمياء مصطفى -القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق- إلى أن البرنامج شمل استعراض لنموذج ناجح للمرأة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة لما قدمته من دعم ومساندة ساهمت بشكل فعال في ظهور الجامعة بالمظهر اللائق بمكانتها.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة اللقاءات التوعوية المجلس القومي للمرأة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

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