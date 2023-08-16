الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن مؤشرات أداء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة منذ افتتاحه

مستشفى العاصمة الإدارية
مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤشرات أداء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أشارت إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لـ 1500 مريض منذ الافتتاح التجريبي للمستشفى 23 يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة تقع بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية، بإجمالي طاقة استيعابية 200 سرير، وتضم 110 سرير داخلي، و20 سرير رعاية مركزة، و8 أسرة طوارئ، و7 غرف عمليات و12 حضانة للمبتسرين، و24 ماكينة غسيل كلوي، و12 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، و3 عيادات متقدمة للأسنان، فضلاً عن مركز جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، ومركز مناظير الجهاز الهضمي، ومركز للعلاج الطبيعي، ومركز أمراض النساء والولادة، وقسم متكامل للأشعة، ومعامل، وبنك دم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 142 مريض، وتردد 501 مريض على قسم الطوارئ، و485 على اللجان الطبية، وإجراء 60 اجراء جراحي (21 جراحة عامة، 9 جراحة العظام، و5 جراحة المخ والأعصاب، و16 جراحة الرمد، 9 مناظير جهاز هضمي)، فضلاً عن تقديم الخدمات اللازمة لـ 3 مرضى بوحدة السكته الدماغية، و5 مرضى بقسم الباطنة والرعايات المتوسطة، و11 بالرعاية المركزة، و8 برعاية القلب، وإجراء 2 أشعة تداخلية، و 151 أشعة عادية، و68 أشعة مقطعية, و25 أشعة رنين، و39 سونار.

ومن جانه أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، العمل المستمر لتنفيذ توجيهات وزير الصحة والسكان بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين والمنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت "ضاحي" إلى نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وانقاذ حياة مريض يبلغ عمره 23 عاماً كان بحالة خطرة يعاني من نزيف كبير ومفاجئ في المخ وشلل نصفي بالناحيه اليسرى وتدهور سريع في درجة الوعي.

وأوضح "ضاحي" أنه تم انقاذ حياة المريض واجراء التدخل الجراحي اللازم خلال ساعة واحدة فقط، حيث تم استقباله بقسم الطوارئ ومناظرة الحالة بواسطة استشاري وأخصائي الطوارئ بالمستشفى وإجراء الأشعات اللازمة (مقطعية ورنين مغناطيسي على المخ)، ومن ثم العرض على استشاري المخ والأعصاب، مما تبين على إثره وجود نزيف كبير بالمخ بالناحيه اليمنى بالفص الجانبي و كذلك نزيف داخل بطينات المخ.

وتابع "ضاحي" أنه فور توقيع الكشف  على المريض تم إدخاله الرعاية المركزه ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتحضيره لدخول العمليات، حيث تم إجراء عملية تفريغ النزيف و تركيب قسطره داخل بطينات المخ لمنع حدوث استسقاء بالمخ، لافتا إلى نجاح العملية بنسبة 100% ورجوع المريض مرة أخرى للرعاية على جهاز التنفس الصناعي، وفي اليوم التالى تم فصل الحالة من على جهاز التنفس الصناعي و استعاد المريض وعيه وبدأ فى تناول السوائل بالفم، فضلاً عن تحسن حركه الجانب الأيسر بدرجة كبيرة، وتماثله للشفاء، مؤكداً أن المستشفى تضم نخبة من أفضل الأخصائيين والاستشاريين وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية.

الصحة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة إنقاذ حياة مريض نزيف مفاجئ في المخ الخدمات الطبية

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