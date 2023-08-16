الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الدولة تسعى للتنمية الشاملة والعمل بالتوازى على المستويات كافة

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

تحدث الكاتب الصحفي جمال رائف عن فكرة تبني الدولة المصرية التنمية الشاملة والعمل عليها وخاصة في محافظة مطروح، والتي تخطت الاستثمارات فيها أكثر من 13 مليار جنيه في عام واحد، حيث وضعت مطروح على خريطة التنمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى للتنمية الشاملة والعمل بالتوازي على كل المستويات والنطاقات الجغرافية، لافتًا إلى أن التنمية شملت الصعيد والوجه البحري والجنوب والغرب.

وأوضح أنه في العقود الماضية كنا نتحدث عن تنمية داخل القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ولكن ما نشهده الآن هو جهد غير مسبوق في الداخل المصري، إذ أن الحديث الآن هو وصول تنمية إلى مناطق لم تصلها تنمية من قبل وهو جهد مضاعف.

وأكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير كل مقدراتها ومحافظتها وتعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يميز الجمهورية الجديدة، الأمر الذي بدوره يعود بالنفع على الدولة من كل الجوانب.

مطروح التنمية الشاملة اكسترا نيوز مصر التنمية الشاملة في مصر

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