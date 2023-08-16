استعدادًا للعام الدراسي.. الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة برج العرب التكنولوجية

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية، عن المصاريف السنوية للطلاب الجدد، والأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بالجامعة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، واستقبال الدفعة الثانية الجديدة.

وأوضحت جامعة برج العرب التكنولوجية مصروفات كل كلية بالجامعة على النحو التالي:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:

• السنة الأولى 15 ألف جنيهًا.

• السنة الثانية 15 ألف جنيهًا.

• السنة الثالثة 20 ألف جنيهًا.

• السنة الرابعة 20 ألف جنيهًا.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

• السنة الأولى 15 ألف جنيهًا.

• السنة الثانية 15 ألف جنيهًا.

• السنة الثالثة 20 ألف جنيهًا.

• السنة الرابعة 20 ألف جنيهًا.

أوراق التقديم بالجامعة:

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة بعد القبول من مكتب التنسيق كالآتي:

• بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.

• أصل شهادة الثانوية العامة #المائية + 3 صور منها.

• أصل شهادة ميلاد حديثة #مائية موضح بها #الرقم_الثلاثي للذكور + 3 صور منها.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

• نموذج 2 جند للطالب + 6 أو 7 جند.

• عدد 8 صورة شخصية للطالب 4 في 6.

• استمارة الكشف الطبي.

وأوضحت الجامعة، أنه سوف يتم الإعلان فيما بعد عن الموعد المحدد لاستقبال الجامعة لتقديمات الطلاب الجدد دون الحاجة لإجراء أي مقابلات شخصية مع الطلاب ولا اختبارات لقدرات، على أن تكون فترة التقديمات مقسمة بين طلاب الثانوية العامة في أيام محددة وطلاب الثانوي الفني في أيام أخرى وغيرهم من الطلاب على أن يتم استكمال هذه الأوراق المطلوبة بعد توجه الطالب لمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية - حي الجامعات؛ لإدارة شئون الطلاب وسحب ملف التقديم بموجب بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق، وأن ليس للجامعة أي فروع أخرى خارج مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.