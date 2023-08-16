الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح السكر في البورصة المصرية السلعية لأول مرة.. وغدا تداول أول جلسة

السكر
السكر

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية  انه تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد.

وأعلنت  البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx ,  وأن أول جلسة تداول لسلعة السكر ستكون غدا الخميس.

وأضاف الدكتور إبراهيم  عشماوي أن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة، لافتا الى انه جاري دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

السكر البورصة المصرية الصناعات الغذائية شركات التوزيع الدولة المصرية

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