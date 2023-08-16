الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1437 مريضاً في قافلة علاجية بـ"أبو المعاطي الباز" في الدقهلية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء 14 و15 أغسطس 2023 في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور متولي عبد العال رئيس مجلس المدينة.
وجرى توقيع الكشف على 1437 مريضاً، ضمت 12 عيادات منهم ( 2 باطنة ، 2 اطفال ، ، عظام ، اسنان، جلدية ، نسا)  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 211، أطفال  184،جراحة 160 ،أنف وأذن 165، عظام 150، أسنان 180،جلديه 242، نسا وتنظيم اسرة 170، رمد 94.

كما تم إجراء عدد 325 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 55 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قريه ابو المعاطي

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