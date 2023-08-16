الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: زيادة عدد أسرة الرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، منظومة العمل وما تم إنجازه ضمن الخطة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي تتضمن (رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي لجميع مقدمي الرعاية الصحية، استدامة وتطوير البحث العلمي، تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، تحقيق الميكنة ومواكبة التطور التكنولوجي).

جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم استحداث شهادات مهنية جديدة (دبلومة القسطرة المخية، دبلومة الحقن المجهري، زمالة زراعة الكلى بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لزراعة الكلى، دبلومة إدارة المستشفيات)، بالإضافة إلى الدبلومات التي يقدمها المركز والبالغ عددها 24 دبلومة، فضلًا عن إنشاء مركز لدعم الباحثين يختص بتقديم المساعدة للباحث، بداية من البدء في البحث الخاص به حتى النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في استدامة وتطوير البحث العلمي.

وتابع "عبدالغفار" أنه تمت زيادة عدد أسرة الرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات، وتدريب 391 طبيبًا من التخصصات المختلفة على طب الطوارئ، فضلًا عن تفعيل وضبط أنظمة الترصد بالمستشفيات، بما يضمن خفض معدلات العدوى المكتسبة داخلها، لافتًا إلى توجيه الوزير بإعداد تقرير شهري لمعدلات العدوى، والإجراءات المتخذة للعمل على خفضها والوقوف الفوري على الأسباب لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلافيها بشكل عاجل، لتقديم الخدمات الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن متابعة الوزير لمستجدات العمل ضمن حملة "100 يوم صحة"، حيث بلغت الخدمات المقدمة حتى 13 أغسطس 2023، 19 مليونًا و53 ألفًا و785 خدمة في مختلف التخصصات الطبية التي تقدمها الحملة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى توجيه الوزير بتكثيف عمل الحملة خلال الفترة المقبلة خاصةً بالتزامن مع دخول المدارس.

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الدكتور خالد عبد الغفار الخطة التنفيذية مستشفيات التعليمية الرعايات المتوسطة الرعايات المتوسطة والمركزة المستشفيات طب الطوارئ

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