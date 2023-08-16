وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

اطلع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على التقارير الخاصة بالخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي وما تم تنفيذه ضمنها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، التي تتضمن (التوسع في تقديم الخدمة الصحية ، وتطوير الخدمات الطبية وتحديث البوتوكولات العلاجية، وتطوير العمل ضمن المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر الطبية والادارية المتميزة، تطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة).

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الأدارية الجديدة.

ولفت "عبدالغفار" إلى إضافة 15 مليون منتفع جديد من منظومة التأمين الصحي بنسبة زيادة تغطية 28%، فضلاً عن تدريب كافة مديرين الطوارئ من خلال إدارة الأزمات والكوارث، وعمل صيانة وتطوير للأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بنسبة 60%، كما تمت زيادة 10 عيادات متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي واستحداث تخصصات جديدة بها تضمنت (التغذية العلاجية، النفسية، الأمراض الصدرية والسدة الرؤية).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 40 قسم جديد بالمستشفيات، وزيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 20%، وزيادة عدد العيادات المسائية بنسبة 75%وتحديث 10 بروتوكولات علاجية للأمراض، لافتاً إلى توقيع الفحص على 9.5 مليون حالة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تعمل عليها الهيئة والتي تتضمن مبادرات ( القضاء على قوائم الانتظار، صحة المرأة، التشخيص عن بعد، الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، أورام الكبد، الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم).

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للتأمين الصحي للتنسيق والعمل المتكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث إن منظومة التأمين الحالية هي جزء أصيل من المنظومة الجديدة.