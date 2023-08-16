"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تُعلن استعادة السيطرةعلى بلدة فى دونيتسك

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على بلدة أوروزين في دونيتسك، حسبما أفادت "قناة القاهرة" الإخبارية، في نبأ عاجل.

كانت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، قد أعلنت عن تصدير 3.122 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام التسويقى 2024/2023 "من 1 يوليو و 14 أغسطس 2023".

وأشارت، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إلى أنه على وجه الخصوص، صدرت أوكرانيا 1.250 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير و1.481 مليون طن من الذرة.

وأضافت "أنه في أول 14 يومًا من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا 848000 طن من الحبوب والمحاصيل البقولية (948000 طن في أول 15 يومًا من أغسطس 2022) بما في ذلك 429000 طن من القمح".

