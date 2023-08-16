البابا تواضروس الثاني يتأهب إلى زيارة المجر ودول أوروبا

يتأهب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة المجر ودول أوروبا خلال اليومين المقبلين من أغسطس الجاري.

ولفتت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر، تتأهب لتنظيم مؤتمر شباب القبطي بأوروبا في دير السيدة العذراء وأبي سيفين بألمانيا، في الفترة من 25 لـ27 أغسطس 2023 وذلك في دورته الأحدث والتي تنطلق خلال أغسطس الجاري.

ووفقًا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة، إنه من المقرر آن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر الشباب الأوروبي والذي يعقد في ألمانيا وذلك خلال زيارته التى تبدأ خلال الأيام المقبلة إلى المجر وأوروبا.

وتابعت من المقرر أن يشارك في المؤتمر إلى جانب البابا الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا والأنبا موسى أسقف عام الشباب