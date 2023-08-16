بينها حفل إطلاق آخر أعمال حمدى أبو جليل.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

بين العروض السينمائية، والأمسيات الثقافية والفنية، يذخر اليوم الأربعاء 16 أغسطس بالعديد منها والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الرابعة والنصف عصرا، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعالية جديدة من فعاليات ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية، الدورة الثانية والتي تتناول الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة، وفي الجزء الأول منها تطبيقات علي التغلب علي معوقات المواجهة، ويقدمها كلا من الناقدين: دكتورة سحر شريف، ودكتور محمد عبد الحميد خليفة.

ـ ورشة الحوار بين الخط واللون ببيت السناري

وفي الرابعة عصرا، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب بعنوان "الحوار بين الخط واللون".

تركز الورشة على قراءة أبجديات الخط واللون والكتلة من خلال استعراض نماذج منتقاة من الفن التشكيلي ومفرداته، ودراسة عناصر الخط وأشكاله وانواعه واستخداماته، واللون ومكوناته وتركيباته وأنواعه، وكذلك التكوين بما يشمله من كتلة واتزان وايقاع ووحدة.

يقدم الورشة مصمم الديكور عمر كمال؛ وهو فنان ومتخصص في الفن التشكيلي وتأثيراته النفسية، قدم العديد من الورش التدريبية في هذا المجال، وشارك في العديد من المعارض.

ـ الجودة في الحياة المهنية بمكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات برنامج التوعية المعلوماتية، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية خلال شهر أغسطس الجاري، تعقد في الواحدة ظهرا، ندوة بعنوان “الجودة في الحياة المهنية”.

في سياق متصل، وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة، في الثامنة والنصف مساء، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة "صحبة السمسمية.

ــ حفل إطلاق آخر روايات حمدي أبو جليل

وفي السابعة مساء، يستضيف مركز قنصلية الثقافي، بمقره الكائن بوسط القاهرة، حفل إطلاق وتوقيع آخر أعمال الكاتب حمدي أبو جليل الروائية، رواية “ديك أمي” .

كما يقيم المركز القومي للترجمة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثانية عشرة ظهرا، حفل توقيع النسخة العربية من رواية "القرية" والتي تأتي ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى.

يقام حفل التوقيع بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن ببني سويف، والفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، المشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن وأعضاء الفريق الدكتور عثمان عبد الناصر عثمان، الدكتور محمد محمدي الشحات والدكتورة هاجر قدري محمد.

‎رواية"القرية" من تأليف انتظار حسين ومن ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم دكتور عبد الرحيم الكردي.

عروض أفلام للاحتفال باليوم العالمي لمهارت الشباب

وفي السادسة مساء، ينظم مركز سينما الحضارة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بمقره الكائن خلف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عرض لأربعة أفلام للمخرج محمد نادر، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمهارت الشباب، وذلك بقاعة السينما.

والأفلام الأربعة هي: "فيلم دعاء ـ فيلم ما قدرش ـ فيلم آخر مرة، ويعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام.