الجيش السودانى يعلن السيطرة على مناطق فى النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، تحرير كامل المناطق التي سيطرت عليها قوات "الحركة الشعبية - شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش السوداني في تسجيل صوتي لـ نبيل عبد الله نشر على صفحته عبر "فيسبوك"، إن "متمردي الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا (النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية) ظنوا خلال الفترة الماضية، أن انشغال الجيش بمحاربة الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، سيجعلهم يهاجمون ويسيطرون على عدة مناطق بولاية النيل الأزرق".

وأضاف: "اليوم حررت قواتنا كل المناطق التي وصلت إليها قوات جوزيف توكا"، مشيرا إلى أن هذه المناطق تم تأمينها بشكل كامل، بفضل جهود قوات الجيش في النيل الأزرق.

وفي 26 يوليو الماضي، قال مسؤول حكومي سوداني، إن الجيش يتصدى لهجوم من الحركة الشعبية- شمال على ولاية النيل الأزرق.