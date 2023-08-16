نصائح لاختيار الكلية والجامعة المناسبة لقدراتك

اختيار الجامعة أو الكلية المناسبة هو قرار مهم لخريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، يتطلب دراسة متأنية للعوامل المختلفة بما في ذلك شخصية الطالب واهتماماته وأهدافه المستقبلية.

يقول المهندس كيرلس جمال، الباحث في مجال المنصات الرقمية، إنه من خلال استخدام أدوات مثل اختبار RIASEC، واستكشاف مجالات الوظائف المتزايدة وفقًا لأحدث تقارير مستقبل الوظائف وفهم مجال العمل الحر، يمكن للطلاب التخطيط لمستقبلهم بشكل فعال.

يقدم تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رؤى قيمة حول الصناعات الناشئة واتجاهات الوظائف، يمكن لخريجي المدارس الثانوية وأولياء أمورهم الرجوع إلى هذا التقرير لتحديد المجالات التي من المتوقع أن تشهد نموًا في السنوات القادمة من خلال النظر في هذه المجالات المتنامية يمكن للطلاب اختيار الجامعات أو الكليات التي تقدم برامج ذات صلة مما يضمن استعدادهم جيدًا لفرص العمل المستقبلية.

وفقًا للتقرير، سيكون هناك طلب متزايد على الوظائف في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة.

من الضروري لخريجي المدارس الثانوية متابعة الدراسات في المجالات التي تهمهم بصدق، من خلال مواءمة مساعيهم الأكاديمية مع شغفهم من المرجح أن يبقى الطلاب متحمسين ومشاركين طوال رحلتهم الجامعية.

يمكن للوالدين دعم أبنائهم من خلال تشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم واختيار جامعة أو كلية تقدم برامج في تلك المجالات.



زيارة الجامعات:

تلعب زيارات الحرم الجامعي دورًا حيويًا في عملية صنع القرار، يجب على خريجي المدارس الثانوية وأولياء أمورهم جدولة الزيارات إلى الجامعات أو الكليات التي يفكرون فيها، هذا يسمح لهم بالتجربة والتفاعل مع الطلاب الحاليين وأعضاء هيئة التدريس والحصول على فكرة عما إذا كانت المؤسسة تتماشى مع توقعاتهم وتفضيلاتهم.

النظر في مجال العمل الحر:

بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية المهتمين بمتابعة العمل الحر، هناك فرص فريدة للعمل بشكل مستقل ومتابعة شغفهم، يمكنهم استكشاف الجامعات أو الكليات التي تقدم برامج تتعلق بريادة الأعمال أو التسويق الرقمي أو التصميم الجرافيكي أو المجالات الأخرى التي تتماشى مع فرص العمل الحر.