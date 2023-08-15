ضياء رشوان يكشف أسباب مقترح زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن 13 لجنة بالحوار الوطني انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعات تشريعية وأخرى ذات صيغة تنفيذية.

وأضاف رشوان خلال لقائه عبر فضائية extra news، أن مقترح زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ له ثلاثة أسباب؛ وهي: سبب جغرافي أو سكني، حيث إن مجلس النواب الحالي تم بناؤه في القرن الماضي، لافتًا إلى أن سعة القاعة لا تحتمل أكثر من عدد محدد، وبالتالي يستحيل عمليًا أن يجلس فيها أكثر من 400 أو 500 بالحد الأقصى، وبالتالي فإن الانعقاد صعب جدًا، كما أن هناك مجلسي نواب وشيوخ جديدين في العاصمة الإدارية، تم تجهيزهما ليسعا أعدادًا أكبر.

وأوضح أن السبب الثاني يأتي في إطار أن كل دولة لها معيار، حيث توجد دول تثبت أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بغض النظر عن زيادة السكان، ومنها على سبيل المثال أمريكا، حيث يبلغ أعضاء مجلس الشيوخ 100 عضو، لافتًا إلى أن هناك دولًا أخرى تأخذ بفكرة تمثيل السكان، حيث إن عدد الناخبين في مصر قد زاد، وبالتالي فإن تمثيلهم في مجلسي النواب والشيوخ من المفترض أن يزيدا، وبالتالي فإن كل 100 ألف يمثلهم نائب، وهذا لضمان التعبير عن الناس بشكل أفضل.

وأشار إلى أن السبب أو المعيار الثالث يتمثل في النظام الانتخابي، لافتًا إلى أن النظام الانتخابي سيتم اختياره حيث توجد به اقتراحات مختلفة، ما بين الفردي والمطلق والنسبي، وبالتالي فإن النظام الانتخابي كلما زاد العدد سمح بتوفير الشروط الدستورية.