تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة تموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٥ محضرا متنوعا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخابز المخالفة.

وأكد أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بفرض الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز بتكثيف الحملات التموينية والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي.

وأكد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات الخدمية بكافة أحياء وقرى المركز سواء الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية أو النظافة أو رفع الإشغالات من الطريق العام وإزالة كافة أشكال التعديات وإصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

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