الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بأبوقرقاص بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز ابوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة تموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٥ محضرا متنوعا.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخابز المخالفة.

 

وأكد أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بفرض الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز بتكثيف الحملات التموينية والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي.

 

وأكد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات الخدمية بكافة أحياء وقرى المركز سواء الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية أو النظافة أو رفع الإشغالات من الطريق العام  وإزالة كافة أشكال  التعديات وإصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

received_841598220657261
received_841598220657261
received_1700603490367460
received_1700603490367460
received_841598220657261
received_841598220657261
المنيا تحرير 25 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية المخابز البلدية بابوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

صياد الكلاب في الزيتون: بضربهم بالرش لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية