الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم: "مؤسسة فاهم" تهدف للتواصل مع المجتمع للتعريف بالمرض النفسي

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، دور المؤسسة، قائلة: "إن مؤسسة فاهم للدعم النفسي أساس عملها هو كسر وصمة العار عن المرض النفسي". 

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن مؤسسة فاهم هي مؤسسة توعوية تهدف إلى التحدث إلى كل شرائح المجتمع عن أهمية الصحة النفسية، حيث دائماً ما نرفض الحديث في موضوعات الصحة النفسية، لدرجة أن البعض يعتقد أحياناً أن المرض النفسي هو عقاب من الله سبحانه وتعالى أو نقص إيمان. 

وأكدت أن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي، معقبًا: "دائما ما نزور من انكسر قدمه، لكن من انكسر نفسه لا أحد يسأل عنه". 

وأشارت إلى أن مؤسسة فاهم للدعم النفسي تضم في مجلس أمناءها، كبار الأطباء النفسيين مثل الأستاذ الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة عفاف حامد، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث يتضامن الجميع للمساعدة في تغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بالمرض النفسي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نعمل على الحديث مع كل الشرائح والمتمثلة في أطفال المدارس، وشباب الجامعات، المجلس القومي للمرأة، وبالتالي قامت المؤسسة بعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة التضامن، مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باختيار مؤسسة فاهم للدعم النفسي كشريك أساسي ووطني في منتدى شباب العالم لتنفيذ برامج صحة نفسية على أرض الواقع. 

نبيلة مكرم السفيره نبيله مكرم مؤسسة فاهم الدعم النفسي المرض النفسى منتدى شباب العالم

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية