نبيلة مكرم: "مؤسسة فاهم" تهدف للتواصل مع المجتمع للتعريف بالمرض النفسي

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، دور المؤسسة، قائلة: "إن مؤسسة فاهم للدعم النفسي أساس عملها هو كسر وصمة العار عن المرض النفسي".

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن مؤسسة فاهم هي مؤسسة توعوية تهدف إلى التحدث إلى كل شرائح المجتمع عن أهمية الصحة النفسية، حيث دائماً ما نرفض الحديث في موضوعات الصحة النفسية، لدرجة أن البعض يعتقد أحياناً أن المرض النفسي هو عقاب من الله سبحانه وتعالى أو نقص إيمان.

وأكدت أن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي، معقبًا: "دائما ما نزور من انكسر قدمه، لكن من انكسر نفسه لا أحد يسأل عنه".

وأشارت إلى أن مؤسسة فاهم للدعم النفسي تضم في مجلس أمناءها، كبار الأطباء النفسيين مثل الأستاذ الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة عفاف حامد، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث يتضامن الجميع للمساعدة في تغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بالمرض النفسي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نعمل على الحديث مع كل الشرائح والمتمثلة في أطفال المدارس، وشباب الجامعات، المجلس القومي للمرأة، وبالتالي قامت المؤسسة بعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة التضامن، مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها باختيار مؤسسة فاهم للدعم النفسي كشريك أساسي ووطني في منتدى شباب العالم لتنفيذ برامج صحة نفسية على أرض الواقع.