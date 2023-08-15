الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي.. تستحوذ على نسب بحث مرتفعة عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية من قبل الجمهور العاشق للساحرة المستديرة سواء في مصر أو في غيرها من دول العالم حيث يصوب الكثير مشجعي كرة القدم أنظارهم إلى الدوري الانجليزي و بالأخص فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبعد تعادل الريدز في الجولة الإفتتاحية للدوري يترقب جمهوره موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويخوض فريق ليفربول مباراته ضمن الأسبوع الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد  2023 \ 2024 يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس.

وتنطلق صافرة بداية لقاء ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد انفيلد.

على غرار كايسيدو.. لافيا يرفض ليفربول ويختار الانتقال لـ تشيلسي


ويسعي فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، لتحقيق إنجاز مختلف عن المواسم الماضية، حيث ابتعد كثيرًا خلال الموسم الماضي، عن المنافسة حيث انتهى في المركز الخامس بينما في الموسم قبل الماضي كان منافسا شرسا على اللقب وخسره في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وبفارق نقطة وحيدة.

نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

  • بيرنلي  0-3 مانشستر سيتي
  • آرسنال 2-1 نوتنجهام فورست 
  • شيفيلد يونايتد 0-1 كريستال بالاس
  • بورنموث 1- 1 وست هام
  • برايتون 4-1 لوتون تاون
  • إيفرتون 0-1 فولهام
  • نيوكاسل يونايتد 5-1 استون فيلا
  • برينتفورد 2-2 توتنهام
  • تشيلسي 1-1 ليفربول
  • مانشستر يونايتد 1-0 ولفرهامبتون

اقرأ أيضاً: حملة دعائية للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الدورى الإنجليزى 2023- 2024

مباريات ليفربول في شهر أغسطس

ويتبقى لفريق ليفربول خلال شهر أغسطس الجاري مبارتين وهي مباراته أمام بورنموث يوم السبت المقبل ومباراة أخرى أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 27 من شهر أغسطس 2023 ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز حيث يحل الريدز ضيفا على نيوكاسل وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعه السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سانت جيمس بارك.

موعد مباراة ليفربول المقبلة موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية