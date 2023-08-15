موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي.. تستحوذ على نسب بحث مرتفعة عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية من قبل الجمهور العاشق للساحرة المستديرة سواء في مصر أو في غيرها من دول العالم حيث يصوب الكثير مشجعي كرة القدم أنظارهم إلى الدوري الانجليزي و بالأخص فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبعد تعادل الريدز في الجولة الإفتتاحية للدوري يترقب جمهوره موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويخوض فريق ليفربول مباراته ضمن الأسبوع الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023 \ 2024 يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس.

وتنطلق صافرة بداية لقاء ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد انفيلد.



ويسعي فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، لتحقيق إنجاز مختلف عن المواسم الماضية، حيث ابتعد كثيرًا خلال الموسم الماضي، عن المنافسة حيث انتهى في المركز الخامس بينما في الموسم قبل الماضي كان منافسا شرسا على اللقب وخسره في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وبفارق نقطة وحيدة.

نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

بيرنلي 0-3 مانشستر سيتي

آرسنال 2-1 نوتنجهام فورست

شيفيلد يونايتد 0-1 كريستال بالاس

بورنموث 1- 1 وست هام

برايتون 4-1 لوتون تاون

إيفرتون 0-1 فولهام

نيوكاسل يونايتد 5-1 استون فيلا

برينتفورد 2-2 توتنهام

تشيلسي 1-1 ليفربول

مانشستر يونايتد 1-0 ولفرهامبتون

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مباريات ليفربول في شهر أغسطس

ويتبقى لفريق ليفربول خلال شهر أغسطس الجاري مبارتين وهي مباراته أمام بورنموث يوم السبت المقبل ومباراة أخرى أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 27 من شهر أغسطس 2023 ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز حيث يحل الريدز ضيفا على نيوكاسل وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعه السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سانت جيمس بارك.