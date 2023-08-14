الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة دعائية للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الدورى الإنجليزى 2023- 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023- 2024، والذي بدأت أولي مبارياته يوم 12 أغسطس الجاري وتستمر حتى 19 مايو 2024.

يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

من جانبه، أشار الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الحملة الدعائية تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة، ويتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب التي ستُقام عليها المبارايات، والتي تنقلها القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة، ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لكافة مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأنه الأعلى مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

وأوضح الأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة) بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبوسمبل بمحافظة أسوان.

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