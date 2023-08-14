على غرار كايسيدو.. لافيا يرفض ليفربول ويختار الانتقال لـ تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن البلجيكي روميو لافيا متوسط ميدان ساوثهامبتون قرر اختيار الانضمام إلى تشيلسي، رافضًا الانتقال لـ ليفربول الإنجليزي.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أكدت بأن ليفربول توصل لاتفاق مع ساوثهامبتون للتعاقد مع لافيا مقابل 60 مليون يورو

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن لافيا قرر الانضمام إلى تشيلسي، حيث أصبح ليفربول على دراية باختيار اللاعب.

وأوضحت الشبكة أن العلاقات بين تشيلسي وساوثهامبتون جيدة، لذلك لا توجد مشاكل متوقعة بشأن الاتفاق لإنهاء الصفقة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم دفع رسوم بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لـ ساوثهامبتون بالإضافة إلى الإضافات لإنهاء صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى تشيلسي.

وأصبح لافيا ثاني لاعب يرفض ليفربول ويختار الانتقال إلى تشيلسي، بعد الإكوادوري مويسيس كايسيدو متوسط ميدان برايتون، الذي سينتقل إلى البلوز مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.