الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق عامل أثناء استحمامه في نهر النيل بأبو النمرس

غرق
غرق

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة قسم أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقله إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وتبين غرق عامل، 22 سنة، أثناء استحمامه في نهر النيل بصحبة أصدقائه، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه، وبسؤالهم أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

 

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة، والتى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

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