الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار تذاكر حفل الرابر العالمى روس بمهرجان العلمين

الرابر العالمي روس
الرابر العالمي روس

يقدم مغنى الراب العالمى روس، حفلًا فنيًا  فى مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

ويحيي روس حفله يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر حفل الرابر الأمريكي روس، كالآتي:

طاولة مكونة من 10 أفراد بسعر 65000 جنيه، طاولة مكونة من 4 أفراد بسعر 20000 جنيه، ويوجد تذاكر بأسعار مختلفة مثل: 700، 750، 1250، 1300.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي. 

روس الراب العالمى روس مهرجان العلمين أسعار تذاكر حفل الرابر الأمريكي روس

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