الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

قائد أتوبيس النقل
قائد أتوبيس النقل العام

نجح رجال الأمن في رصد تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى خارج النافذة المجاورة له، مُعرضًا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة، وذلك حال سيره بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

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