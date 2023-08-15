إزالة 12 حالة تعدى بالبناء المخالف بمركزي بني مزار والمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بعدم التهاون والتصدى بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية نفذت 8 حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية، حيث قام شريف سمير وعلي الكيال نائبا رئيس المركز والمدينة، يرافقهم مايكل حكيم رئيس حي جنوب و إدارة الازالات والاشغالات، بفك شدة خشبية لدور ثالث علوي و فك الاعمدة كما ازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام 3 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتصدى مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا لحالة تعدى بالبناء المخالف فى المهد بقرية صندفا وتمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الاصلاح الزراعى من ازالة 3 حالات تعدى فى المهد ارض اصلاح زراعى بقرية الجندية عباره عن حفر اساسات وتشوين بلوكات للشروع فى البناء على مساحة 3 قراريط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ ردم و إزالة فوريه لـ 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بقرية بنى مهدى وبنى حماد والحواصليه علي مساحة 470 متر داخل وخارج الحيز العمراني.

وذلك بحضور إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا و محمد على عيد رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم ومسئول الجمعيه الزراعيه بالقرية.

كما تمكنت قرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية.

وأزالت الحملة المخالفة، بحضور محمد عادل نائب رئيس مركز ومدينة المنيا واشرف فرغلى رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير

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