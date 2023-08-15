الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا بالتعاون بين "إدارة المعامل" و"طب المنصورة"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجي والذى أقامه قسم الجودة المعملية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء.

 

تضمنت فعاليات اليوم بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهلية وكلية الطب بجامعة المنصورة لتدريب أطباء المعامل والكيميائيين وفنيين المعامل بالإدارات والمستشفيات.

 

وصرح الدكتور شريف مكين، أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية وحرصها على رفع مستوى في مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير .

 

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية معامل الميكروبيولوجي

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