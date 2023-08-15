الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد الجولة الأولى

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد أن انتهت أمس الإثنين، آخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد والتى شهدت حماساً كبيرا من بدايته حيث تسعى جميع الفرق لحجز مكان متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 في نسخته الجديدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

نيوكاسل يونايتد

1

1

0

0

5

1

+4

3

2

برايتون

1

1

0

0

4

1

+3

3

3

مانشستر سيتي

1

1

0

0

3

0

+3

3

4

أرسنال

1

1

0

0

2

1

+1

3

5

كريستال بالاس

1

1

0

0

1

0

+1

3

6

فولهام

1

1

0

0

1

0

+1

3

7

مانشستر يونايتد

1

1

0

0

1

0

+1

3

8

برينتفورد

1

0

1

0

2

2

0

1

9

توتنهام

1

0

1

0

2

2

0

1

10

بورنموث

1

0

1

0

1

1

0

1

11

تشيلسي

1

0

1

0

1

1

0

1

12

ليفربول

1

0

1

0

1

1

0

1

13

وست هام

1

0

1

0

1

1

0

1

14

نوتنغهام فورست

1

0

0

1

1

2

-1

0

15

إيفرتون

1

0

0

1

0

1

-1

0

16

شيفيلد

1

0

0

1

0

1

-1

0

17

ولفرهامبتون

1

0

0

1

0

1

-1

0

18

لوتون تاون

1

0

0

1

1

4

-3

0

19

بيرنلي

1

0

0

1

0

3

-3

0

20

أستون فيلا

1

0

0

1

1

5

-4

0

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وفاز خلال الجولة الأولى، 7 فرق بينما تعادل 6 فرق وكان أكبر فوز تحقق فوز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هداف لتمكن الأول من اعتلاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 والأخير في زيله بعد انتهاء الجولة الأولى. 

ترتيب الدورى الانجليزى الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي الممتاز ارسنال ليفربول

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