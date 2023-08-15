ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد الجولة الأولى

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد أن انتهت أمس الإثنين، آخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد والتى شهدت حماساً كبيرا من بدايته حيث تسعى جميع الفرق لحجز مكان متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 في نسخته الجديدة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 نيوكاسل يونايتد 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 برايتون 1 1 0 0 4 1 +3 3 3 مانشستر سيتي 1 1 0 0 3 0 +3 3 4 أرسنال 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 كريستال بالاس 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 فولهام 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 مانشستر يونايتد 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 برينتفورد 1 0 1 0 2 2 0 1 9 توتنهام 1 0 1 0 2 2 0 1 10 بورنموث 1 0 1 0 1 1 0 1 11 تشيلسي 1 0 1 0 1 1 0 1 12 ليفربول 1 0 1 0 1 1 0 1 13 وست هام 1 0 1 0 1 1 0 1 14 نوتنغهام فورست 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 إيفرتون 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 شيفيلد 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 ولفرهامبتون 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 لوتون تاون 1 0 0 1 1 4 -3 0 19 بيرنلي 1 0 0 1 0 3 -3 0 20 أستون فيلا 1 0 0 1 1 5 -4 0



وفاز خلال الجولة الأولى، 7 فرق بينما تعادل 6 فرق وكان أكبر فوز تحقق فوز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هداف لتمكن الأول من اعتلاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 والأخير في زيله بعد انتهاء الجولة الأولى.