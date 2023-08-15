الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأكثر تداولًا.. لماذا تصدر الملك محمد صلاح «تريند جوجل»؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب المحاولات والعروض التي يتلقاها لضمه إلى أحد أندية الدوري السعودي.

أصبح الملك المصري محمد صلاح، حديث “السوشيال ميديا”، خاصًة بين محبي الساحرة المستديرة، وذلك بعد قرار مدرب ليفربول يورجن كلوب، باستبداله خلال اللقاء الأخير قبل تسجيل أية أهداف.

ورفض “صلاح” تقديم التحية لمدربه "كلوب" بعد قرار استبداله وخروجه من أول مباراة في الدوري الإنجليزي لفريقه ليفربول أمام تشيلي، حيث قرر المدير الفني استبداله في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليشاهد الجمهور "صلاح" بخلع لاصق اليد خلال خروجه من ملعب المباراة هو في حالة عصبية غاضبًا من قرار الاستبدال.

سبب غضب مو صلاح

أراد اللاعب محمد صلاح، أن يسجل هدفًا في مرمى تشيلسي، كي يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل في 7 مواسم متتالية، إلا أن التغيير الذي أدرجه "كلوب" جعله يفتقد هذا اللقب.

وعلق يورجن كلوب، على غضب محمد صلاح، قائلًا: «محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول ويملك من الأرقام القياسية الكثير، لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا».

وأَضاف: «نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح لاعب رائع ومهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة»، مضيفًا: «صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني».

جدير بالذكر أنه انتهت قمة تشيلسي وليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

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