الزراعة: 255 ألف فدان مزروعة بالقطن.. وجاري إضافة 7 أصناف جديدة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن المساحات المنزرعة بمحصول القطن خلال موسم 2023، والتي بلغت 255002 فدان على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، أن المساحات المزروعة تخطت الـ255 ألف و2 فدان منها 228 ألف فدان في محافظات الوجة البحري و27 الف فدان في محافظات الوجة القبلي، مشيرًا إلى أن هناك 7 أصناف تجارية جاري زراعاتها وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى موسم 2023.

واضاف “رضوان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأصناف تشمل صنف اكسترا جيزه 92 والمنزرع بمحافظة دمياط حيث بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فدان، وصنف سوبر جيزة 97 والمنزرع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فدان وصنف اكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزي فوة و مطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فدان والصنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بكفر الشيخ و الدقهلية و الغربية و الشرقية و الإسماعيلة و بورسعيد بمساحة مقدارها 173887 فدان وصنف سوبر جيزة 86 والمنزرع بمحافظة البحيرة و النوبارية والاسكندرية بمساحة مقدارها 29898 فدان بذلك تكون المساحة الاجمالية المنزرعة بالوجه البحرى حوالى تخطت 227775 فدان.

وأكد “رضوان” أنه بالنسبة للوجه القبلى فقد تخطت المساحة الاجمالية 26444 فدان موزعة بين الصنف جيزة 95 و المنزرع بمحافظة اسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة مقدارها 26358 فدان بالإضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج و لأول مرة بمساحة 85 فدان بمركز دار السلام .د، بالاضافة إلى مساحة 782 فدان منزرعة بالمحطات البحثية و مزارع قطاع الانتاج بالوجهين البحرى و القبلى و التى تشمل برامج معهد بحوث القطن و الاكثارات الاولية لجميع الاصناف التجارية .

و أضاف أنه خلال شهرى يوليو وأغسطس، تم الانتهاء من عملية نقاوة واستئصال النباتات الغريبة من حقول أقطان الإكثار لجميع أصناف القطن المنزرعة و تجرى هذه النقاوة بهدف الحصول على التقاوى المنتقاة اللازمة لزراعة جميع المساحات المستهدف زراعتها فى العام التالى .

وأشار"رصوان" إلى أن معهد بحوث القطن يتعاون مع عدد من المبادرات العالمية التى تهدف إلى الاستدامة مثل مبادرة قطن BCI أفضل بالتعاون مع اليونيدو بداية من موسم 2020 حيث يتم تطبيق معايير بيئية واجتماعية للمحافظة على التربة وتوفير مياه الرى وتقليل استخدام المبيدات والكيماويات بالإضافة لتوفير بيئه عمل ملائمه للمزارع و يتم تطبيق هذه المبادره فى 27 دوله بالإضافة لمبادرة “Reel cotton” بالتعاون مع شركه كوتن كونكت الانجليزيه وشركة وايت كمبانى، والتي يتم التوسع فيها هذا الموسم 2023.

وأضاف مدير معهد القطن، أن هذه المبادرات تعد ذات عائد مثمر وخاصة على المدى الطويل حيث أن اتفاقيات التجارة العالمية خاصة مع الدول الأوربية والأمريكية، والتي تشترط وجود شهادات استدامه عند الاستيراد و من هنا تأتى اهميه التوسع بهذه المبادرات بالاضافه للعائد المباشر على المزارع من تدريب و نقل تكنولوجيات و تحسين لبيئه العمل و زياده العائد من وحده المساحه و تقليل الشوائب ورفع رتبه القطن و جودته كما تضمن تسويقه بأعلى سعر طبقا للمزادات المقامه من خلال منظومة التسويق الجديدة.