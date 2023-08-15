الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مجاهد": النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفنى بدأت تتغير

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن النظرة المجتمعية السبلية للتعليم الفني بدأت تدريجيًا تتغير وأصبحت ايجابية، مؤكدًا أن لدينا طلابا حاصلين على درجات عالية ويتقدمون للالتحاق بالكليات الفنية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد مدرسة من عام 2019 لصناعة الحلي والمجوهرات ونتحدث مع شركتين لمناجم الذهب وصناعة الذهب في أسوان وحلايب وشلاتين لأنهم يقومون بعمل مدارس وسيكون لدينا 3 مدارس تعمل في الذهب والتنقيب عليه.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

وكشف "مجاهد"، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني، مؤكدًا أنه من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري بحد أقصي بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة.

نائب وزير التربية والتعليم النظرة المجتمعية السبلية التعليم الفنى تتغير ايجابية نتيجة الدبلومات الفنية صناعة الحلي والمجوهرات

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