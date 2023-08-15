الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شاهد.. النوم بهذه الطريقة لا يفسد الوضوء

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى محمد، مفاده أنه كلما يصلى الجمعة ينام أثناء الخطبة، فما حكم الوضوء فى هذه الحالة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الفقهاء يفرقون بين النوم على هيئة المتمكن وغير المتمكن، يعنى لو جالس ومتمكن من الأرض وهذه الجلسة لا تسمح بخروج الريح، فنومه إذن غير ناقض للوضوء، وبالتالى هيصحى من غفوته يصلى وصلاته صحيحة".

وتابع "يعنى لو هيئته التى نام عليها ممكنة لخروج الريح، فعليه الوضوء، يعنى لو نام أو فارد جسده بما يسمح لحدوث ريح فعليه الوضوء قبل الصلاة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

 

الشيخ محمد عبدالسميع الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية حكم الوضوء

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