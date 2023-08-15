شاهد.. النوم بهذه الطريقة لا يفسد الوضوء

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى محمد، مفاده أنه كلما يصلى الجمعة ينام أثناء الخطبة، فما حكم الوضوء فى هذه الحالة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الفقهاء يفرقون بين النوم على هيئة المتمكن وغير المتمكن، يعنى لو جالس ومتمكن من الأرض وهذه الجلسة لا تسمح بخروج الريح، فنومه إذن غير ناقض للوضوء، وبالتالى هيصحى من غفوته يصلى وصلاته صحيحة".

وتابع "يعنى لو هيئته التى نام عليها ممكنة لخروج الريح، فعليه الوضوء، يعنى لو نام أو فارد جسده بما يسمح لحدوث ريح فعليه الوضوء قبل الصلاة".

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