الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: الصلاة بدون نية باطلة (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

قال محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة بدون نية، فهى باطلة، لأن النية تعتبر من أركان الصلاة، لافتًا إلى أنه يجب عند الشروع فى الصلاة استحضار عدد الركعات، فبدون استحضارها فى قلبه لا تقع الصلاة.

تابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "إذا لم أنوِ فى القلب، أو عند الصلاة، أو الجهر بها، فهى باطلة، لكن الذهاب للوضوء للصلاة نية، والذهاب للمسجد للصلاة نية، لكن لو افتكرت إنك لم تنو أبدًا، فهذه الصلاة باطلة".

واستكمل: "فى ناس عندها وسواس كل شوية، طالما أنت قايم تصلى العصر، أو الأذان أذن هذا يكفى للنية وصلاح العبادة، لكن ميبقاش عندك وسواس كل شوية وتقول مقولتش النية وتخرج من الصلاة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=h25w5BC_3UI

الشيخ محمد عبدالسميع بدار الإفتاء المصرية الصلاة بدون نية أركان الصلاة

الأكثر قراءة

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن إعادة فتح مبادرة السيارات

مسئولة أممية تتحدث لـ"الدستور" عن دعم الرئيس السيسى للشباب: مصر لم تتخاذل فى دفعهم

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية