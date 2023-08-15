أمين الفتوى: الصلاة بدون نية باطلة (فيديو)

قال محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة بدون نية، فهى باطلة، لأن النية تعتبر من أركان الصلاة، لافتًا إلى أنه يجب عند الشروع فى الصلاة استحضار عدد الركعات، فبدون استحضارها فى قلبه لا تقع الصلاة.

تابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "إذا لم أنوِ فى القلب، أو عند الصلاة، أو الجهر بها، فهى باطلة، لكن الذهاب للوضوء للصلاة نية، والذهاب للمسجد للصلاة نية، لكن لو افتكرت إنك لم تنو أبدًا، فهذه الصلاة باطلة".

واستكمل: "فى ناس عندها وسواس كل شوية، طالما أنت قايم تصلى العصر، أو الأذان أذن هذا يكفى للنية وصلاح العبادة، لكن ميبقاش عندك وسواس كل شوية وتقول مقولتش النية وتخرج من الصلاة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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