الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخصيص بريد إلكترونى ورقم واتساب لاستفسارات المصريين بالخارج حول "تسوية مواقف التجنيد"

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية، تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المصريين المقيمين بالخارج حول مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، وذلك إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عنها بشأن تدشين المبادرة.

ويمكن للمصريين المقيمين بالخارج التواصل عبر الوسائل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:

-التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:
(+201275638989)    

-التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: 
[email protected]

الشروط والبيانات المطلوبة لتسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج (صور)

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

وبدأت المباردرة اعتباراً من يوم 14 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة. 

وحثت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة؛ لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

مبادرة تسوية المواقف التجنيدية وزارة الخارجية المصريين بالخارج موقف التجنيد بريد الكتروني واتسآب

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