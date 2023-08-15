تخصيص بريد إلكترونى ورقم واتساب لاستفسارات المصريين بالخارج حول "تسوية مواقف التجنيد"

أعلنت وزارة الخارجية، تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المصريين المقيمين بالخارج حول مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، وذلك إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عنها بشأن تدشين المبادرة.

ويمكن للمصريين المقيمين بالخارج التواصل عبر الوسائل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:

-التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:

(+201275638989)

-التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏[email protected]

وبدأت المباردرة اعتباراً من يوم 14 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة؛ لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.