الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحافظات

الطقس
الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة قطاع عريض من المواطنين في التأقلم مع طبيعة الجو خاصة مع التباين في درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحافظات

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والتي ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء منخفض الهند الموسمي حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات الصباح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار خاصة ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 وحتى الساعة 4 عصرا وطقس لطيف خلال ساعات الليل. 

أسعار الغاز الطبيعى العالمية تتراجع لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 15-8-2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة العاصمة الإدارية العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 38 والصغرى 30 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

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أسعار سعر الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 15-8-2023

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

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رابط تنسيق الجامعات 2023

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